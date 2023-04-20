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В Германии сделали критическое заявление по поводу современных истребителей для Украины

Германия не будет посылать истребители Tornado и Eurofighter в Украину, однако другая ситуация с советскими МИГами.

сегодня, 11:50
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Автор:

Slava Kot

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что современные европейские истребители Tornado и Eurofighter не будут отправлены в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

В Германии сделали критическое заявление по поводу современных истребителей для Украины

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Фото из открытых источников

Депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман появилась на телевидении в программе Maischberger, где с политологом Кристианом Хаке обсудила ситуацию в Украине. Немецкий политолог заявил, что не видит победу россиян, равно как и украинцев, однако надеется на нее. Кристиан Хаке утверждает, что нужно быть внимательным к поставкам оружия для Украины. Хаке считает, если после весеннего наступления ВСУ возникнет патовая ситуация, то Западу следует прекратить поставки оружия.


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Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман видит ситуацию по-другому. Она поддерживает поставки оружия, однако отмечает, что Украина не получит современные истребители Tornado и Eurofighter

"В Украине не будет ни Tornado, ни истребителей Eurofighter", — обещает Штрак-Циммерманн, поскольку украинских пилотов нельзя достаточно быстро научить, однако добавляет, что иная ситуация с МИГами, советские запасы которых можно использовать сразу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что замгоссекретаря Венди Шерман на открытии конференции НАТО предупредила союзников, что российский диктатор Владимир Путин может использовать ядерное оружие в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что не только Германия, а еще две страны доставили американские системы противовоздушной обороны Patriot в Украину.



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Источник: https://www.bild.de/politik/talk-kritik/talk-kritk/strack-zimmermann-bei-maischberger-keine-eurofighter-fuer-die-ukraine-83622946.bild.html
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