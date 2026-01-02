logo

В Германии сделали острое заявление об украинских беженцах
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии сделали острое заявление об украинских беженцах

Руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Гоффманн заявил, что пригодных к службе украинских мужчин следует возвращать в Украину

2 января 2026, 23:27
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Христианско-социальный союз (ХСС) выступил за существенное усиление миграционной политики Германии, в том числе и в отношении граждан Украины.

В Германии сделали острое заявление об украинских беженцах

Украинцы в Германии. Фото: из открытых источников

В партии предлагают возвращать на родину украинских мужчин призывный возраст, которые могут проходить военную службу. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на материалы, подготовленные к зимней партийной конференции ХСС, которая в ближайшее время состоится в баварском монастыре Зеон.

В проекте решения отмечено, что партия намерена четко зафиксировать позицию по запрету так называемых "поездок в отпуск" для беженцев. Если человек, получивший защиту в Германии, добровольно посещает страну своего происхождения, он должен автоматически терять статус беженца. В ХСС аргументируют это тем, что такое поведение подвергает сомнению реальную потребность в защите.

Особое внимание партия уделяет украинцам. Руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Гоффманн заявил, что пригодных к службе украинских мужчин следует возвращать в Украину, где они, по его мнению, должны участвовать в обороне собственного государства.

Кроме того, ХСС настаивает на большей финансовой ответственности мигрантов. В партии считают, что искатели убежища должны частично возмещать расходы на свое содержание в Германии.

Согласно проекту документа, для прибывших украинцев с апреля 2025 года может быть введено правило, предусматривающее использование их имеющихся активов для компенсации расходов на проживание и пребывание на территории страны.

Как сообщал портал "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с жестким заявлением по поводу уровня занятости украинских беженцев в стране. По его словам, все украинцы, имеющие возможность работать, должны это делать, а не полагаться на государственную помощь от Германии.



Источник: https://www.merkur.de/politik/ukrainern-csu-plan-knallhart-kurs-bei-syrern-und-94105420.html#google_vignette
