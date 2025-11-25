Мерц різко розкритикував українських біженців у Німеччині: що сталося

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою щодо рівня зайнятості українських біженців у країні. За його словами, усі українці, які мають можливість працювати, повинні це робити, а не покладатися на державну допомогу від Німеччини.

У Німеччині незадоволенні малою працевлаштованість біженців з України

Фрідріх Мерц закликав українських біженців шукати роботу в Німеччині.

"Так, ми справді хочемо допомогти цим біженцям. Але якщо вони можуть працювати, то вони мають працювати", — сказав Мерц.

Канцлер зауважив, що нинішня частка зайнятих українських біженців у Німеччині становить близько 30%, що є одним з найнижчих показників серед країн ЄС. Для порівняння Мерц вказав, що у деяких державах Євросоюзу рівень працевлаштування біженців з України перевищує 70%.

"Це неприпустимо", — додав Мерц.

Заява Мерца пролунала на тлі останніх змін у німецькій політиці щодо українців. Уряд ФРН уже затвердив законопроєкт, який позбавляє українських біженців, що прибули після 1 квітня 2025 року, розширених соціальних виплат (Bürgergeld). Натомість вони отримуватимуть базову допомогу, аналогічну іншим прохачам притулку у розмірі 441 євро замість нинішніх 563 євро. Метою такої реформи німецький уряд називає заохочення швидшої інтеграції українських біженців на ринок праці та зменшення навантаження на бюджет.

