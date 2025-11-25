logo_ukra

Мерц різко розкритикував українських біженців у Німеччині: що сталося

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що українські біженці мають працювати, а не жити на допомогу.

25 листопада 2025, 20:45
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою щодо рівня зайнятості українських біженців у країні. За його словами, усі українці, які мають можливість працювати, повинні це робити, а не покладатися на державну допомогу від Німеччини.

Мерц різко розкритикував українських біженців у Німеччині: що сталося

У Німеччині незадоволенні малою працевлаштованість біженців з України

Фрідріх Мерц закликав українських біженців шукати роботу в Німеччині.

"Так, ми справді хочемо допомогти цим біженцям. Але якщо вони можуть працювати, то вони мають працювати", — сказав Мерц. 

Канцлер зауважив, що нинішня частка зайнятих українських біженців у Німеччині становить близько 30%, що є одним з найнижчих показників серед країн ЄС. Для порівняння Мерц вказав, що у деяких державах Євросоюзу рівень працевлаштування біженців з України перевищує 70%.

"Це неприпустимо", — додав Мерц.

Заява Мерца пролунала на тлі останніх змін у німецькій політиці щодо українців. Уряд ФРН уже затвердив законопроєкт, який позбавляє українських біженців, що прибули після 1 квітня 2025 року, розширених соціальних виплат (Bürgergeld). Натомість вони отримуватимуть базову допомогу, аналогічну іншим прохачам притулку у розмірі 441 євро замість нинішніх 563 євро. Метою такої реформи німецький уряд називає заохочення швидшої інтеграції українських біженців на ринок праці та зменшення навантаження на бюджет.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Німеччина готується до масової депортації біженців. Наразі механізм буде залучений для біженців з Сирії, однак в майбутньому подібний варіант також можуть застосувати і до українських.

Також "Коментарі" писали, що Мерц зробив заяву після розмови з Трампом щодо мирного плану США. 



