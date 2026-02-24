logo

Главная Новости Мир Германия В Германии сделали резкое заявление: переговоры с РФ возможны, но есть важный нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии сделали резкое заявление: переговоры с РФ возможны, но есть важный нюанс

В Берлине готовы к честному диалогу, но не к капитуляции

24 февраля 2026, 09:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Берлин открыт к переговорам с Россией, посвященным устойчивому миру в Украине, но при этом Москве сразу стоит понимать, что никаких уступок не будет. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

В Германии сделали резкое заявление: переговоры с РФ возможны, но есть важный нюанс

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

В контексте возможности переговоров с Россией Вадефуль отметил, что "Украина, конечно, должна высказаться первой".

"Но мы также готовы к переговорам... Но мы не приедем в Москву и не пойдем на дальнейшие уступки. Мы не будем этого делать", – добавил глава МИД Германии.

По его словам, переговоры с Москвой будут возможны в случае прекращения боевых действий в Украине, а также, если Кремль проявит готовность к переговорам.

"Но мы не будем умолять его (Владимира Путина. – Ред.), если говорить прямо. Мы ожидаем, что в какой-то момент одно из разумных предложений будет принято", – добавил Вадефуль.

Источник: https://p.dw.com/p/59IZV
