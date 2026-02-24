У Німеччині зробили різку заяву: переговори з РФ можливі, але є важливий нюанс

Берлін відкритий до переговорів з Росією, присвячених сталому світу в Україні, але при цьому Москві одразу варто розуміти, що жодних поступок не буде. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль.

Йохан Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

У контексті можливості переговорів з Росією Вадефуль зазначив, що "Україна, звісно, має висловитися першою".

"Але ми також готові до переговорів... Але ми не приїдемо до Москви і не підемо на подальші поступки. Ми не робитимемо цього", — додав глава МЗС Німеччини.

За його словами, переговори з Москвою будуть можливі у разі припинення бойових дій в Україні, а також якщо Кремль виявить готовність до переговорів.

"Але ми не благатимемо його (Володимира Путіна. – Ред.), якщо говорити прямо. Ми очікуємо, що в якийсь момент одну з розумних пропозицій буде прийнято", – додав Вадефуль.

