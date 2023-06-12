В Германии сделали тревожное заявление о необходимости поставок российского газа

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Кравцев Сергей
Промышленность Германии может столкнуться небывалыми ранее проблемами, если российский газ престанет поступать в страну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет "Bloomberg".
Российский газ. Фото: из открытых источников
Хабек отметил, что необходимо соблюдать правила распределения бремени потенциальной нехватки газа в Восточной Европе, а это означает, что Германии придется экспортировать газ, чтобы компенсировать дефицит, а производителям крупнейшей экономике Европы могут быть ограничены или сокращены поставки.
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Как говорится в материале, согласно отчету Центра глобальной энергетической политики, даже если некоторые поставки продолжатся после 2024 года, маловероятно, что действующее соглашение о транзите будет продлено на аналогичных условиях, учитывая отсутствие политической поддержки.
Отметим, несмотря на полномасштабное вторжение Кремля Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.
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