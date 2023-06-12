logo

BTC/USD

25857.69

ETH/USD

1737.65

LTC/USD

76.95

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии сделали тревожное заявление о необходимости поставок российского газа
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии сделали тревожное заявление о необходимости поставок российского газа

Германия может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено

сегодня, 17:37
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Промышленность Германии может столкнуться небывалыми ранее проблемами, если российский газ престанет поступать в страну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет "Bloomberg".

В Германии сделали тревожное заявление о необходимости поставок российского газа

Российский газ. Фото: из открытых источников

Хабек отметил, что необходимо соблюдать правила распределения бремени потенциальной нехватки газа в Восточной Европе, а это означает, что Германии придется экспортировать газ, чтобы компенсировать дефицит, а производителям крупнейшей экономике Европы могут быть ограничены или сокращены поставки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Не существует безопасного сценария развития событий", — сказал Хабек, отметив при этом, что дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который вызвал сопротивление местных жителей и экологических групп, будут необходимы для поддержания поставок как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

Как говорится в материале, согласно отчету Центра глобальной энергетической политики, даже если некоторые поставки продолжатся после 2024 года, маловероятно, что действующее соглашение о транзите будет продлено на аналогичных условиях, учитывая отсутствие политической поддержки.

"Прямые переговоры между Украиной и Россией о продлении транзитного контракта в нынешних условиях выглядят крайне неправдоподобно", — считают авторы доклада Анн-Софи Корбо и Татьяна Митрова.

Отметим, несмотря на полномасштабное вторжение Кремля Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Читайте также на портале "Комментарии" — теперь без российского газа: в каких странах ЕС больше всего выросли цены.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-12/germany-warns-of-industry-shutdown-if-russian-gas-stops-flowing
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!