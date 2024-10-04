Лидер немецкой ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт заявила о необходимости переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время лидер немецкий ультралевых считает, что американские политики поспособствовали войне в Украине, поэтому они "военные преступники". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Сара Вагенкнехт сделала на митинге "Никогда больше войне" (Nie wieder Krieg) в Берлине в четверг, 3 октября, сообщает "Zeit".

Лидер немецкой ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт

Вагенкнехт начала с того, что назвала министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок – которая недавно критиковала пророссийские взгляды главы BSW – угрозой для безопасности Германии, потому что она якобы хочет "втянуть" немцев в войну.

Также политик раскритиковала якобы "двойные стандарты" западных политиков, которые называют хозяина Кремля военным преступником.

"Если Путин – преступник, то как насчет всех американских политиков, которые были ответственны за многие войны в последние годы? Меня очень раздражает, когда нам всегда рассказывают о высокой морали и о том, что мы не должны разговаривать с Путиным по моральным соображениям", – добавила она.

Попутно ультраправый политик обвинила немецкое правительство в том, что оно слепо следует за тем, что говорит кто-то в Вашингтоне. В итоге Германия снова стоим перед перспективой размещения американских ракет средней дальности на своей территории. Сара Вагенкнехт считает, что такое решение, если оно будет принято, то станет настоящим безумием.

"Мы не должны идти дальше в этом направлении. То, что происходит, чертовски опасно", – утверждает Вагенкнехт.

В конце она предложила сформировать "батальон разжигателей войны" из немецких политиков, который бы воевал в Украине – среди прочего, она упомянула представительницу Свободной демократической партии, евродепутата Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, известную проукраинской позицией.

По данным полиции, в акции "Никогда больше войне", которая состоялась в Берлине под лозунгами "Дипломаты вместо гранат" и "Остановите войну сейчас – никаких поставок оружия в Украину", приняли участие менее 10 тысяч человек.

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