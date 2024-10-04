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Кравцев Сергей
Лидер немецкой ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт заявила о необходимости переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время лидер немецкий ультралевых считает, что американские политики поспособствовали войне в Украине, поэтому они "военные преступники". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Сара Вагенкнехт сделала на митинге "Никогда больше войне" (Nie wieder Krieg) в Берлине в четверг, 3 октября, сообщает "Zeit".
Лидер немецкой ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт
Вагенкнехт начала с того, что назвала министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок – которая недавно критиковала пророссийские взгляды главы BSW – угрозой для безопасности Германии, потому что она якобы хочет "втянуть" немцев в войну.
Также политик раскритиковала якобы "двойные стандарты" западных политиков, которые называют хозяина Кремля военным преступником.
Попутно ультраправый политик обвинила немецкое правительство в том, что оно слепо следует за тем, что говорит кто-то в Вашингтоне. В итоге Германия снова стоим перед перспективой размещения американских ракет средней дальности на своей территории. Сара Вагенкнехт считает, что такое решение, если оно будет принято, то станет настоящим безумием.
В конце она предложила сформировать "батальон разжигателей войны" из немецких политиков, который бы воевал в Украине – среди прочего, она упомянула представительницу Свободной демократической партии, евродепутата Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, известную проукраинской позицией.
По данным полиции, в акции "Никогда больше войне", которая состоялась в Берлине под лозунгами "Дипломаты вместо гранат" и "Остановите войну сейчас – никаких поставок оружия в Украину", приняли участие менее 10 тысяч человек.
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