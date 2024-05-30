В Германии Шольца сравнили с аутистом: как завершился громкий политический скандал

В Германии возник скандал вокруг главной кандидатки Свободной демократической партии и главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. В частности, она заявила, что канцлер Олаф Шольц "имеет признаки аутизма".

Олаф Шольц

"После трех лет я поняла, что у него почти аутистические признаки, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам",

— сказала Штрак-Циммерманн.

При этом она пожаловалась на то, что до Шольца просто невозможно достучаться, и добавила, что канцлер является "вопиюще самоуверенным". Кроме того, депутат обвинила Шольца в том, что он копирует поведение своей предшественницы Ангелы Меркель, а политику проводит только опираясь на социологические исследования, и делает исключительно то, что понравится избирателям.

Такие заявления не поддержали ее коллеги. В частности, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль потребовал от политика извинений.

"Если госпожа Штрак-Циммерманн имеет хоть немного порядочности, она извинится перед федеральным канцлером",

– сказал Клингбайль.

Кроме того, генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт заявил, что своими обвинениями Штрак-Циммерманн разрушит репутацию Германии.

В свою очередь, главная кандидатка на евровыборах от СДПГ Катарина Барли также раскритиковала комментарии Штрак-Циммерманн, подчеркнув, что они пересекли "красную линию" в демократической конкуренции".

После Шквала критики Штрак-Циммерманн извинились, но не перед германским канцлером.

"Я очень сожалею о том, что оскорбила людей с аутизмом моим необдуманным сравнением, и извиняюсь у всех, кого это касается",

– отметила депутат.

Впрочем, она добавила, что Шольц очень озадачил ее и разочаровал своими действиями и нехваткой коммуникации. По ее словам, в этом нет ничего хорошего для страны.

Напомним, в Германии часто критикуют Шольца за его позицию в войне РФ против Украины.



