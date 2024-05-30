В Германии Шольца сравнили с аутистом: как завершился громкий политический скандал

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Ткачик Олеся
В Германии возник скандал вокруг главной кандидатки Свободной демократической партии и главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. В частности, она заявила, что канцлер Олаф Шольц "имеет признаки аутизма".
Олаф Шольц
При этом она пожаловалась на то, что до Шольца просто невозможно достучаться, и добавила, что канцлер является "вопиюще самоуверенным". Кроме того, депутат обвинила Шольца в том, что он копирует поведение своей предшественницы Ангелы Меркель, а политику проводит только опираясь на социологические исследования, и делает исключительно то, что понравится избирателям.
Такие заявления не поддержали ее коллеги. В частности, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль потребовал от политика извинений.
Кроме того, генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт заявил, что своими обвинениями Штрак-Циммерманн разрушит репутацию Германии.
В свою очередь, главная кандидатка на евровыборах от СДПГ Катарина Барли также раскритиковала комментарии Штрак-Циммерманн, подчеркнув, что они пересекли "красную линию" в демократической конкуренции".
После Шквала критики Штрак-Циммерманн извинились, но не перед германским канцлером.
Впрочем, она добавила, что Шольц очень озадачил ее и разочаровал своими действиями и нехваткой коммуникации. По ее словам, в этом нет ничего хорошего для страны.
Напомним, в Германии часто критикуют Шольца за его позицию в войне РФ против Украины.
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