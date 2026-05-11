В немецком Аугсбурге во время шествия "Бессмертного полка" 9 мая трое украинцев смогли пройти в колонне участников с портретами деятелей, которых российская пропаганда годами демонизирует, в частности, Степана Бандеры, Василия Малюка и Николая Хвылевого. При этом большинство участников марша не заметили подмены.

В Германии на "Бессмертном полку" пронесли портреты Бандеры, Малюка и Хвылевого

Об инциденте рассказала харьковчанка Юлия Тарасова в Facebook. По ее словам, украинцы специально приехали из Мюнхена в Аугсбург, чтобы провести символическую акцию во время российского шествия. Портреты были оформлены в стиле советских мемориальных фото, а под ними указали вымышленные имена и "заслуги", которые должны создать впечатление, что речь идет о советских ветеранах.

В результате портреты Степана Бандеры, бывшего главы СБУ Василия Малюка и писателя Николая Хвылевого пронесли через весь город вместе с советской символикой и георгиевскими лентами.

"Сегодня в Аугсбурге рашистский "Бессмертный полк" несколько часов нес в своей колонне... портреты Степана Бандеры, Николая Хвылевого и Василия Малюка. И никто этого даже не заметил", — пишет женщина.

В Германии на "Бессмертном полку" пронесли портреты Бандеры, Хвылевого и Малюка

В Германии на "Бессмертном полку" пронесли портреты Бандеры, Хвылевого и Малюка

Юлия Тарасова в шутку назвала эту акцию "Паутиной". По ее словам, наиболее ироничным моментом стало то, что участники марша одновременно выкрикивали оскорбления в адрес "бандеровцев", не замечая, что над колонной уже несколько часов несут портрет самого Бандеры.

Украинцы прошли в колонне "Бессмертного полка" с портретами украинских деятелей

В конце шествия украинцы вернулись к проукраинской акции уже открыто, вместе с теми же портретами.

"Судя по лицам некоторых участников "полка", система у них в тот момент изрядно повисла. Это был не просто стеб. Это была очень точная иллюстрация того, насколько вся эта "сакральная память" давно превратилась в пустую декорацию без понимания истории, без критического мышления и связи с реальностью", — указывает Тарасова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко пристыдил Путина на параде в Москве.

Также "Комментарии" писали, что Путин заговорил о завершении войны в Украине.