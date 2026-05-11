В Германии участники "Бессмертного полка" прошлись с портретами Бандеры и Малюка (ФОТО)

Slava Kot
В немецком Аугсбурге во время шествия "Бессмертного полка" 9 мая трое украинцев смогли пройти в колонне участников с портретами деятелей, которых российская пропаганда годами демонизирует, в частности, Степана Бандеры, Василия Малюка и Николая Хвылевого. При этом большинство участников марша не заметили подмены.
В Германии на "Бессмертном полку" пронесли портреты Бандеры, Малюка и Хвылевого
Об инциденте рассказала харьковчанка Юлия Тарасова в Facebook. По ее словам, украинцы специально приехали из Мюнхена в Аугсбург, чтобы провести символическую акцию во время российского шествия. Портреты были оформлены в стиле советских мемориальных фото, а под ними указали вымышленные имена и "заслуги", которые должны создать впечатление, что речь идет о советских ветеранах.
В результате портреты Степана Бандеры, бывшего главы СБУ Василия Малюка и писателя Николая Хвылевого пронесли через весь город вместе с советской символикой и георгиевскими лентами.
Юлия Тарасова в шутку назвала эту акцию "Паутиной". По ее словам, наиболее ироничным моментом стало то, что участники марша одновременно выкрикивали оскорбления в адрес "бандеровцев", не замечая, что над колонной уже несколько часов несут портрет самого Бандеры.
В конце шествия украинцы вернулись к проукраинской акции уже открыто, вместе с теми же портретами.
