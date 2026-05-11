В Німеччині учасники "Безсмертного полку" пройшлися з портретами Бандери і Малюка (ФОТО)

У німецькому Аугсбурзі під час ходи "Безсмертного полку" 9 травня троє українців змогли пройти у колоні учасників з портретами діячів, яких російська пропаганда роками демонізує, зокрема Степана Бандери, Василя Малюка та Миколи Хвильового. При цьому більшість учасників маршу не помітили підміни.

У Німеччині на "Безсмертному полку" пронесли портрети Бандери, Малюка та Хвильового

Про інцидент розповіла харків’янка Юлія Тарасова у Facebook. За її словами, українці спеціально приїхали з Мюнхена до Аугсбурга, щоб провести символічну акцію під час російської ходи. Портрети були оформлені у стилі радянських меморіальних фото, а під ними вказали вигадані імена та "заслуги", які мали створити враження, що йдеться про радянських ветеранів.

У результаті портрети Степана Бандери, колишнього очільника СБУ Василя Малюка та письменника Миколи Хвильового пронесли через усе місто разом з радянською символікою та георгіївськими стрічками.

"Сьогодні в Аугсбурзі рашистський "Безсмертний полк" кілька годин ніс у своїй колоні… портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка. І ніхто цього навіть не помітив", — пише жінка.

Юлія Тарасова жартома назвала цю акцію "Павутиною". За її словами, найбільш іронічним моментом стало те, що учасники маршу одночасно вигукували образи на адресу "бандерівців", не помічаючи, що над колоною вже кілька годин несуть портрет самого Бандери.

Наприкінці ходи українці повернулися до проукраїнської акції вже відкрито, разом із тими ж портретами.

"Судячи з облич деяких учасників "полку", система в них у той момент добряче зависла. Це був не просто стьоб. Це була дуже точна ілюстрація того, наскільки вся ця "сакральна памʼять" давно перетворилася на порожню декорацію без розуміння історії, без критичного мислення та без зв’язку з реальністю", — вказує Тарасова.

