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В Германии украинец резал людей посреди улицы (ФОТО)

Украинец порезал охранников паба, которые попросили его одеть маску

сегодня, 22:40
Автор:

Денис Подставной

В Германии гражданин Украины совершил вооруженное нападение. Об этом сообщает издание Bild.

В Германии украинец резал людей посреди улицы (ФОТО)

Украинец устроил резню в германии. Фото Blind

Как стало известно, инцидент произошел в немецком городе Магдебург. Большое количество болельщиков собралось в пабе под названием Unitheke, чтобы посмотреть матч чемпионата Eвро-2020 между Швецией и Украиной. 

На входе в заведение охранники попросили украинца одеть медицинскую маску из-за карантинных ограничений в Германии. Между охранниками и злоумышленником разгорелся  конфликт, в ходе которого 41-летний украинец ударил одного из охранников ножом, а затем попытался скрыться с места происшествия. Его догнал второй работник паба, однако в ходе драки, также получил ножевые ранения. 

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нарушителя, который находился на соседней площади. По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно и кричал, что вернется и добьёт охранника. Работники паба были доставлены в больницу прибывшими на место происшествия медиками. 

В Германии украинец резал людей посреди улицы (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в немецком городе Вюрцбург злоумышленник зарезал троих женщин прямо в центре города, еще семь человек пострадало. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие против нарушителя. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в селе Солонка, что во Львовской области школьная учительница угрожала ножом своему ученику. Женщина заставляла подростка съесть бумажный самолетик и размахивала перед ним ножом, советуя заполнять тетрадь собственной кровью. Подробнее об этом читайте в нашей статье.  



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Источник: https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/magdeburg-messer-angriff-beim-public-viewing-mann-lebensbedrohlich-verletzt-76928378.bild.html
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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 22:13

Дурень конченный. Компрометирует всю нацию, стыдно за такого выродка.

Янычар

сегодня, 21:45

это был активист, выпускаем сразу

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