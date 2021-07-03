В Германии украинец резал людей посреди улицы (ФОТО)

В Германии гражданин Украины совершил вооруженное нападение. Об этом сообщает издание Bild.

Украинец устроил резню в германии. Фото Blind

Как стало известно, инцидент произошел в немецком городе Магдебург. Большое количество болельщиков собралось в пабе под названием Unitheke, чтобы посмотреть матч чемпионата Eвро-2020 между Швецией и Украиной.

На входе в заведение охранники попросили украинца одеть медицинскую маску из-за карантинных ограничений в Германии. Между охранниками и злоумышленником разгорелся конфликт, в ходе которого 41-летний украинец ударил одного из охранников ножом, а затем попытался скрыться с места происшествия. Его догнал второй работник паба, однако в ходе драки, также получил ножевые ранения.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нарушителя, который находился на соседней площади. По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно и кричал, что вернется и добьёт охранника. Работники паба были доставлены в больницу прибывшими на место происшествия медиками.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в немецком городе Вюрцбург злоумышленник зарезал троих женщин прямо в центре города, еще семь человек пострадало. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие против нарушителя. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в селе Солонка, что во Львовской области школьная учительница угрожала ножом своему ученику. Женщина заставляла подростка съесть бумажный самолетик и размахивала перед ним ножом, советуя заполнять тетрадь собственной кровью. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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