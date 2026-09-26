В Германии увидели шанс на серьезные переговоры по Украине: детали

Участие Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" может создать возможность для начала серьезных переговоров о завершении войны России против Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Politico.

Германия. Фото: из открытых источников

По словам немецкого дипломата, если присутствие российского президента на встрече лидеров крупнейших экономик мира действительно позволит открыть канал для переговоров, такой шанс не следует упускать. Саммит, считает Вадефуль, может также показать, готов ли Кремль обсуждать прекращение боевых действий.

"Мы многократно призывали российское правительство и Владимира Путина сесть за стол переговоров. И если такая возможность есть, то, вероятно, это станет, по крайней мере, началом серьезных переговоров", — заявил глава немецкого МИД.

При этом Вадефуль подчеркнул, что дипломатический процесс должен быть связан с прекращением огня. Именно такой шаг, по его словам, остается важным условием для полноценного переговорного процесса.

Заявление главы МИД ФРГ при этом отличается от более жестких сигналов, которые ранее звучали из Берлина. В частности, представитель канцлера Фридриха Мерца Стефан Корнелиус заявлял, что немецкое правительство не рассматривает отношения с Россией как обычные деловые отношения.

Таким образом, внутри немецкого правительства звучат разные оценки возможного участия Путина в саммите G20. Вадефуль делает акцент на потенциальной дипломатической возможности, тогда как другие представители Берлина ранее демонстрировали скептическое отношение к приглашению российского лидера.

Пока остается открытым главный вопрос – будет ли Москва готова использовать возможную встречу для реальных переговоров о прекращении войны или участие Путина ограничится дипломатическими контактами в рамках саммита.

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