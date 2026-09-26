У Німеччині побачили шанс на серйозні переговори щодо України: деталі

Участь Володимира Путіна у саміті "Групи двадцяти" може створити можливість для початку серйозних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, повідомляє Politico.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За словами німецького дипломата, якщо присутність російського президента на зустрічі лідерів найбільших економік світу справді дозволить відкрити канал для переговорів, такий шанс не слід упускати. Саміт, вважає Вадефуль, може також показати, чи готовий Кремль обговорювати припинення бойових дій.

"Ми багаторазово закликали російський уряд та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. І якщо така можливість є, то, ймовірно, це стане принаймні початком серйозних переговорів", — заявив глава німецького МЗС.

Водночас Вадефуль підкреслив, що дипломатичний процес має бути пов'язаний із припиненням вогню. Саме такий крок, за його словами, залишається важливою умовою для повноцінного переговорного процесу.

Заява глави МЗС ФРН при цьому відрізняється від жорсткіших сигналів, які раніше звучали з Берліна. Зокрема представник канцлера Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус заявляв, що німецький уряд не розглядає відносини з Росією як звичайні ділові відносини.

Таким чином, усередині німецького уряду звучать різні оцінки можливої участі Путіна у саміті G20. Вадефуль наголошує на потенційній дипломатичній можливості, тоді як інші представники Берліна раніше демонстрували скептичне ставлення до запрошення російського лідера.

Поки що залишається відкритим головне питання – чи буде Москва готова використати можливу зустріч для реальних переговорів про припинення війни чи участь Путіна обмежиться дипломатичними контактами в рамках саміту.

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