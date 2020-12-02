Великобритания приступает к вакцинации населения от коронавируса

Борьба с пандемией коронавируса в разгаре. Не так давно сразу несколько фармацевтических компаний заявили о создании вакцины от этого вируса. Правда, стоит отметить, что все они отличаются разной эффективностью. Тем не менее уже несколько европейских стран в ближайшее время намерены приступить к вакцинации своих граждан. Теперь к ним присоединилась и Великобритания. Ее жителей начнут массово прививать, начиная уже со следующей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

Граждан Великобритании станут прививать от коронавируса

"Национальная служба здравоохранения Великобритании готова к этому, так что с начала следующей недели мы начнем в нашей стране программу вакцинации населения против COVID-19", — заявил чиновник.

Таким образом Хэнкок прокомментировал информацию об одобрении британскими надзорными органами вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Однако министр признал и сложности в обращении с новым препаратом - хранить его нужно при температуре минус 70 градусов Цельсия. Вместе с тем Хэнкок убежден, что правительство справится с трудностями.

Отметим, что Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Как сообщал портал "Комментарии", Эммануэль Макрон планирует проведение кампании массовой вакцинации во Франции "в период с апреля по июнь". Вакцины будут предназначены для наиболее уязвимой аудитории, сказал он во вторник во время брифинга для прессы с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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