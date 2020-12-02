Великобритания приступает к вакцинации населения от коронавируса

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Сергей Медведев
Борьба с пандемией коронавируса в разгаре. Не так давно сразу несколько фармацевтических компаний заявили о создании вакцины от этого вируса. Правда, стоит отметить, что все они отличаются разной эффективностью. Тем не менее уже несколько европейских стран в ближайшее время намерены приступить к вакцинации своих граждан. Теперь к ним присоединилась и Великобритания. Ее жителей начнут массово прививать, начиная уже со следующей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.
Граждан Великобритании станут прививать от коронавируса
Таким образом Хэнкок прокомментировал информацию об одобрении британскими надзорными органами вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
Однако министр признал и сложности в обращении с новым препаратом - хранить его нужно при температуре минус 70 градусов Цельсия. Вместе с тем Хэнкок убежден, что правительство справится с трудностями.
Отметим, что Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
Как сообщал портал "Комментарии", Эммануэль Макрон планирует проведение кампании массовой вакцинации во Франции "в период с апреля по июнь". Вакцины будут предназначены для наиболее уязвимой аудитории, сказал он во вторник во время брифинга для прессы с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
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