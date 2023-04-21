В Германии высказались относительно операции ВСУ на территории РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальными" определенные операции ВСУ на территории России. Они могут быть нужны для защиты от агрессии. А в качестве примера чиновник привел блокирование путей снабжения. Как передает портал "Комментарии", таким мнением Писториус поделился в эфире на телеканале ZDF. По мнению главы Минобороны Германии, "совершенно нормально", что в такой войне "атакованный также перемещается на вражескую территорию, например, для блокирования путей снабжения".

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"До тех пор, пока не будут атакованы города, гражданские лица, гражданские районы, вам придется с этим смириться. Не с удовольствием, но это часть этого (Ред. – украинских операций), например, чтобы перекрыть пути снабжения", — отметил Писториус.

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Отдельно министр обороны Германии высказался об обеспечении армии оккупантов. Официальный Берлин проинформирован, что Россия отправляет на фронт расконсервированную технику старых образцов, которая иногда находится в "плачевном состоянии". Сюда относятся и древние танки 50-х, 60-х годов прошлого века.

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Также издание "Комментарии" сообщало - контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



