Після успіху ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) на місцевих виборах у Саксонії-Ангальт представники партії все активніше розповідають про свої зовнішньополітичні пріоритети. У центрі їхніх заяв – Росія, санкції, енергетика та подальша підтримка України.

Партія Альтернатива для Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Один із лідерів AfD Тіно Хрупалла в ефірі телеканалу ZDF заявив, що Берліну слід відмовитися від санкційної політики щодо Кремля. На його думку, обмеження не досягають поставленої мети і одночасно завдають серйозної шкоди німецькій економіці.

Хрупалла також закликав поновити діалог з Москвою. Як аргумент він послався на Угорщину, заявивши, що політика Віктора Орбана в енергетичній сфері демонструє приклад "суверенітету". Особливо політик наголосив на низькій вартості російського газу для угорських споживачів і пов'язав її з тісними відносинами Будапешта та Москви.

Не менш жорстку позицію представник AfD зайняв питання військової допомоги Україні. Хрупалла заявив, що Німеччина має припинити постачання озброєнь української армії. Окремо він розкритикував використання вироблених у Німеччині безпілотників для ударів територією Росії.

На тлі цих заяв зростає електоральна підтримка партії Сході Німеччини. Згідно з наведеними даними, рейтинг AfD там досяг 45% — на 13 процентних пунктів вище за результат партії на виборах 2025 року. Для порівняння, за Християнсько-демократичну спілку (CDU) готові голосувати близько 12% опитаних.

Посилення позицій AfD означає, що вимоги переглянути політику Берліна щодо Москви набувають все більшої підтримки серед частини німецького електорату.

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