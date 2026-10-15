В Германии выставили жесткое требование по Украине: почему это может стать катастрофой для Киева

Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт 14 октября одобрил резолюцию с призывом пересмотреть политику Германии в отношении войны России против Украины. Документ предусматривает прекращение военной помощи Киеву, отмену антироссийских санкций и переход к мирным переговорам. Об этом сообщается на официальном сайте земельного парламента.

Германия. Фото: из открытых источников

Инициаторами резолюции под названием "Мирные переговоры вместо расширения войны в Украине" выступили ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левопопулистский "Союз социальной справедливости и экономического здравого смысла" (BSW).

Авторы документа настаивают на немедленной отмене экономических ограничений против России и прекращении финансовой поддержки Украины, если речь не идет о гуманитарной помощи. Они также требуют остановить поставки вооружений, утверждая, что военная поддержка якобы затягивает конфликт и повышает риск эскалации.

В резолюции предлагается сделать ставку на дипломатические усилия и нормализацию отношений между Берлином и Москвой. Еще одно требование – добиваться нейтрального статуса Украины в рамках возможного долгосрочного мирного урегулирования.

Земельным властям предложили использовать политические механизмы для продвижения этих инициатив, в том числе вынести соответствующие предложения на уровень Бундесрата – органа представительства федеральных земель Германии.

При этом решение не означает автоматической смены внешней политики всей страны: земельная резолюция сама по себе не отменяет санкции ЕС и не прекращает федеральную военную помощь Украине.

Документ выявил политический раскол внутри региона. АдГ и BSW поддержали инициативу, тогда как представители Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии, "Зеленых" и Левой партии проголосовали против.

Таким образом, требование изменить курс в отношении Москвы получило поддержку на региональном уровне, но остается предметом острых разногласий в немецкой политике.

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