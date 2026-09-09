В Германии заговорили о возвращении украинских мужчин: какие шаги будет продвигать Берлин

Германия готова оказать Украине содействие в выявлении мужчин призывного возраста, находящихся на ее территории. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Reuters.

Германия. Фото: из открытых источников

По словам главы немецкой дипломатии, власти располагают информацией о гражданах Украины, проживающих в стране. Речь, в частности, идет о данных о получателях социальных выплат, регистрации и наличии вида на жительство. Берлин допускает передачу этой информации украинской стороне для идентификации мужчин, которые потенциально должны вернуться в Украину.

Вадефуль также связал украинскую поддержку с интересами немецкой оборонной промышленности. Он заявил, что Киев должен увеличить закупки вооружений у немецких производителей. Министр напомнил, что Германия остается одним из крупнейших доноров Украины, и выразил недовольство объемом заказов, которые получают немецкие предприятия.

"Мы пока не полностью удовлетворены объемом заказов", — отметил Вадефуль.

Заявления прозвучали на фоне заметного ухудшения отношений Берлина и Москвы. Незадолго до этого Германия обвинила Россию в причастности к попытке атаки беспилотниками на аэропорт Лейпциг/Галле в августе. Немецкие власти заявляли, что последствия могли оказаться серьезными.

Москва отвергла обвинения. После этого Берлин объявил о закрытии российского консульства в Бонне и культурного центра РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал происходящее "началом настоящей войны".

Вадефуль, в свою очередь, заявил, что Германия была вынуждена ответить на действия Москвы. По его словам, реакция Берлина была необходимой.

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