У Німеччині заговорили про повернення українських чоловіків: які кроки просуватиме Берлін

Німеччина готова надати Україні сприяння у виявленні чоловіків призовного віку, які перебувають на її території. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, повідомляє Reuters.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За словами голови німецької дипломатії, влада має у своєму розпорядженні інформацію про громадян України, які проживають у країні. Йдеться, зокрема, про дані про одержувачів соціальних виплат, реєстрацію та наявність посвідки на проживання. Берлін припускає передачу цієї інформації українській стороні для ідентифікації чоловіків, які потенційно мають повернутися до України.

Вадефуль також поєднав українську підтримку з інтересами німецької оборонної промисловості. Він заявив, що Київ має збільшити закупівлю озброєнь у німецьких виробників. Міністр нагадав, що Німеччина залишається одним із найбільших донорів України, і висловив невдоволення обсягом замовлень, які отримують німецькі підприємства.

"Ми поки що не повністю задоволені обсягом замовлень", — зазначив Вадефуль.

Заяви пролунали на тлі помітного погіршення відносин Берліна та Москви. Незадовго до цього Німеччина звинуватила Росію у причетності до спроби атаки безпілотниками на аеропорт Лейпциг/Галле у серпні. Німецька влада заявляла, що наслідки могли виявитися серйозними.

Москва відкинула звинувачення. Після цього Берлін оголосив про закриття російського консульства в Бонні та культурного центру РФ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав те, що відбувається "початком справжньої війни".

Вадефуль, у свою чергу, заявив, що Німеччина змушена була відповісти на дії Москви. За його словами, реакція Берліна була необхідною.

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