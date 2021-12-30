Возможность России вернуться в G7: в Германии дали ответ

Глава МИД Германия Анналена Бербок считает, что пока что нет оснований для того, чтобы Россия вновь присоединилась к группе индустриально развитых стран "Большая семерка" (G7). Как передает издание "Комментарии", об этом пишет немецкое агентство DPA.

Бундестаг. Фото: УНИАН

Анналена Бербок отметила, что Россия сама приняла решение оказаться в изоляции, исключив себя из элитного клуба, когда пошла на аннексию украинского Крыма. Дипломат подчеркнула, для всех было и есть очевидным, что после произошедшего в 2014-м году невозможно просто так, словно ничего не произошло, продолжать торговые связи, заниматься экономикой. Когда Россия шла на такие агрессивные действия, то должна была понимать последствия для себя.

Глава МИД ФРГ отметила, никто сегодня не сумеет спрогнозировать, как скоро Россия сможет вновь оказаться за одним столом лидерами "Большой семерки". На сегодняшний день нет никаких оснований, чтобы начинать вести диалог об этом.

Бербок добавила, провокационные действия Кремля и нынешняя эскалация на востоке Украины не может способствовать налаживанию диалога с Россией. Все это только усугубляет и без того непростую ситуацию.

Отметим, Россия перестала быть членом "Большой восьмерки" сразу после ее военной спецоперации в Крыму. За аннексию Крыма лидеры страна. Которые входят в элитный клуб самых развитых экономик мира поставили исключить РФ.

С 1 января 2022 года Берлин переймет от Лондона председательство в G7 на ротационной основе. Лидеры G7 не единожды повторяли, что возвращение РФ возможно только после того, как будут решены все вопросы территориальной целостности в Украине, включая аннексию Крыма.

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