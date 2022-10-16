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В Германии заявили, что для Украины сейчас важнее системы ПВО, чем танки

Бербок добавила, что "дальнейшая поддержка будет, особенно в сфере ПВО"

16 октября 2022, 23:31
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок заявила, что сегодня для Украины гораздо важнее системы противовоздушной обороны. Такое заявление политик сделала во время интервью телеканалу Phoenix .

В Германии заявили, что для Украины сейчас важнее системы ПВО, чем танки

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

"В начале недели мы увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных атак на Киев удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия", — заявила Бербок.

Министр иностранных дел Германии добавила, что "дальнейшая поддержка будет, особенно в сфере ПВО". Но она считает, что поставка танков в сегодняшней ситуации второстепенна.

"Если говорить об упомянутых вами танках, они уже поставляются другими странами в рамках "кольцевой" схемы обмена. Кроме того, благодаря продвижению на восток украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны" ", – объяснила Бербок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц снова нашел оправдание потому, что Германия не отправляет танки Украине . Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО. Вот почему они не дают нашей стране танков. Таково заявление канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом Шольц напомнил, что Германия действительно много делает для помощи Украине. Авторы материала отмечают, что немецкий канцлер прошел длительный путь в начале полномасштабного вторжения РФ, когда предложил Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. Но чтобы одобрить поставки тяжелого вооружения, понадобились месяцы и угроза парламентского голосования.


 




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Источник: https://www.presseportal.de/pm/6511/5345608
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