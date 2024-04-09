logo

BTC/USD

69055.42

ETH/USD

3518.69

LTC/USD

98.30

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии заявили, что не готовы передать Украине свои системы Patriot, но предложили другой вариант
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии заявили, что не готовы передать Украине свои системы Patriot, но предложили другой вариант

Анналена Бербок говорит, что нужно поискать системы ПВО для Украины где-нибудь

сегодня, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Германии "почти исчерпали" запасы своих систем Patriot и потому не могут предоставить их Украине. Теперь страны-партнеры ищут, где еще можно найти системы ПВО для Украины, сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

В Германии заявили, что не готовы передать Украине свои системы Patriot, но предложили другой вариант

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

Как она утверждает, РФ хочет "разбомбить" Харьков, поэтому партнеры должны оказать большую поддержку Украины.

"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны. Я надеюсь, что мы сможем обнародовать дополнительную информацию на встрече министров иностранных дел G7", — цитирует слова Бербок немецкое издание N-TV .

Важно, что ближайший такой саммит пройдет 17-19 апреля в Италии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия отправила военных к российской границе . Глава немецкого оборонного министерства Борис Писториус называет "историческим моментом" событие, когда военные немецкого контингента сели на военный самолет для перемещения в Литву.

Писториус называет бригаду "флагманом" геополитического поворотного момента в политике, проводимой канцлером Германии Олафом Шольцом, о котором он сказал два года назад, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, информирует Financial Times. Пункты стратегии заключаются в размещении тысяч военнослужащих из стран Запада на территории граничащих с Россией государств.

В публикации уточняют, что хотя военные Германии участвовали в многонациональных миссиях и военных операциях за границей с НАТО, но страна никогда не размещает войска на постоянной основе за своими границами.

Этот контингент немецких военных – первый из 4800 солдат, которые будут постоянно дислоцироваться в странах Балтии до 2027 года. Это как ключевая часть новых планов обороны Североатлантического союза против Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости