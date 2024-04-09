В Германии заявили, что не готовы передать Украине свои системы Patriot, но предложили другой вариант

В Германии "почти исчерпали" запасы своих систем Patriot и потому не могут предоставить их Украине. Теперь страны-партнеры ищут, где еще можно найти системы ПВО для Украины, сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

Как она утверждает, РФ хочет "разбомбить" Харьков, поэтому партнеры должны оказать большую поддержку Украины.

"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны. Я надеюсь, что мы сможем обнародовать дополнительную информацию на встрече министров иностранных дел G7", — цитирует слова Бербок немецкое издание N-TV .

Важно, что ближайший такой саммит пройдет 17-19 апреля в Италии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия отправила военных к российской границе . Глава немецкого оборонного министерства Борис Писториус называет "историческим моментом" событие, когда военные немецкого контингента сели на военный самолет для перемещения в Литву.

Писториус называет бригаду "флагманом" геополитического поворотного момента в политике, проводимой канцлером Германии Олафом Шольцом, о котором он сказал два года назад, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, информирует Financial Times. Пункты стратегии заключаются в размещении тысяч военнослужащих из стран Запада на территории граничащих с Россией государств.

В публикации уточняют, что хотя военные Германии участвовали в многонациональных миссиях и военных операциях за границей с НАТО, но страна никогда не размещает войска на постоянной основе за своими границами.

Этот контингент немецких военных – первый из 4800 солдат, которые будут постоянно дислоцироваться в странах Балтии до 2027 года. Это как ключевая часть новых планов обороны Североатлантического союза против Кремля.

