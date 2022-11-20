В Германии заявили об отключении света зимой: какая причина

В Германии в ближайшие месяцы могут случиться локальные отключения света. А все из-за напряженной ситуации в энергоснабжении. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова главы Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае катастроф Ральфа Тислера в интервью Welt.

"Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты", — сказал чиновник.

Ральф Тислер подчеркнул, что речь идет о региональных и ограниченных по времени отключениях электроснабжения.

Он заявил, что причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и "целенаправленные отключения электросети", которые будут вводиться для безопасности и надежности снабжения.

Тислер сообщил, что риск отключения вырастет в начале 2023 года.

"Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это преимущественно людям удалось", — добавил Тислер.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Германия передаст Украине пакет помощи на 11 миллионов евро . Германия готовит новый пакет помощи общей стоимостью 11 миллионов евро. Речь идет о теплой зимней форме, палатках и другом важном снаряжении для ВСУ зимой. В сообщении говорится, что официальный Берлин в рамках нового пакета помощи украинскому государству предоставит сотни мобильных электрогенераторов, 100 палаток с подогревом, 100 тысяч теплых нижних курток, свитеров и другую зимнюю одежду. Кроме того, европейское государство предоставит для украинских защитников еще и индивидуальные резервные наборы питания с длительным сроком хранения, в частности пайки длительного хранения, которые можно употреблять как разогретыми, так и холодными.