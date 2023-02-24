В годовщину полномасштабного вторжения Шольц дал обещание украинцам

Германия уже оказала помощь 14 млрд евро и будет поддерживать Украину настолько сильно и долго, насколько это будет необходимо. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на видеообращение канцлера Германии Олафа Шольца.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Что нас всех очень впечатляет, так это решимость и мужество украинцев, то, как они защищают свою свободу. Германия будет поддерживать их в этом — так сильно и так долго, как это необходимо ", — заявил Олаф Шольц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, помощь Украине от Германии в виде финансовой и гуманитарной поддержки, а также оружия на данный момент составила более 14 млрд евро.

Канцлер подчеркнул, правительство Германии сделает все возможное, "чтобы не было эскалации войны между Россией и НАТО".

Читайте также на портале "Комментарии" — процесс поставки Украине танков западного образца уже идет. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что большинство техники прибудет в Украину уже в апреле. Германия, как основной поставщик данной военной техники, предаст танки в марте. Также в этот месяц Киев должен получить танки из Испании. Такую информацию в комментарии "Радио Свобода" озвучила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Также издание "Комментарии" сообщало – год с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины – как он изменил расстановку сил в мире? Как ситуация на геополитической арене может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



