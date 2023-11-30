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В Катаре чиновники заставили президента Германии ждать их на борту самолета

Но Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с эмиром Катара.

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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29 ноября, немецкий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, совершавший свой визит в Катар, был вынужден почти пол часа ожидать на трапе самолета. Чтобы его встретить, не приехал никто из катарских должностных лиц.

В Катаре чиновники заставили президента Германии ждать их на борту самолета

Франк-Вальтер Штайнмайер долго ждал чиновников в Катаре (фото из открытых источников)

Как сообщает Deutsche Welle, Airbus A350 Бундесвера со Штайнмайером на борту приземлился в столице этой страны несколько раньше запланированного. Была расстелена красная дорожка и выстроился катарский почетный караул.


Издание сообщает, что рядом присутствовал немецкий посол в Катаре, готовый встретить президента, однако он не спешил спускаться. Лидер Германии простоял на трапе самолета при почти 30-градусной жаре.

Только примерно через 30 минут после прибытия гостя из Германии на аэродром приехал катарский государственный министр иностранных дел Султан аль-Мурайчай. Затем президент Германии поехал на встречу с правящим эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Как информирует немецкий таблоид Bild, ссылаясь на руководителя протокольной службы немецкого Министерства иностранных дел, Штайнмайер "должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время". В частности, его жена воспользовалась таким предложением.

Переговоры между немецким лидером и эмиром Катара об освобождении находящихся в плену боевиков палестинской группировки ХАМАС немецких заложников продолжились около полутора часов. Но после их окончания Аль Тани отказался от совместной пресс-конференции или заявления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкена плохо приняли в Египте и Саудовской Аравии . Американский чиновник Энтони Блинкен намеревался убедить президента Египта Абдель Фатха Ас-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана согласиться с мнением Соединенных Штатов о начавшемся конфликте ХАМАСа и израильских властей. Но он встретил ожесточенное сопротивление со стороны этих влиятельных лидеров арабских стран.



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Источник: https://www.dw.com/en/qatar-germanys-steinmeier-left-waiting-on-tarmac/a-67588887
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