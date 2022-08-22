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В Минобороны Германии отказались увеличить поставки оружия Украине: что известно

Германия не может нарастить поставки оружия Украине из-за военных угроз от РФ

22 августа 2022, 22:22
Автор:

Лиля Воробьева
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В оборонном ведомстве Германии отказались наращивать поставки оружия для Украины. Свою позицию Минобороны страны аргументировало военными угрозами, исходящими от современной РФ, таким образом согласившись на возможное ослабление бундесвера. Об этом пишет DW.

В Минобороны Германии отказались увеличить поставки оружия Украине: что известно

Поставка оружия для Украины с Германии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что официальный представитель Министерства обороны Германии сообщил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага, ранее обратившихся с просьбой поставлять Украине больше оружия, и если потребуется, согласится на ослабление бундесвера. По словам представителя министерства, официальный Берлин не может пойти на подобные риски.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие гарантии давал Шольц перед войной Путину. Перед началом войны РФ в Украине, говоря с главой России Владимиром Путиным, руководитель немецкого правительства Олаф Шольц подчеркнул, что у нашей страны нет возможности вступить в военный блок Альянса "в ближайшие 30 лет". В материале говорится, что немецкий политик предъявил обвинение напавшему на Украину Путину, учитывая "абсолютно абсурдные" причины. Путин имеет "абсолютно абсурдные" идеи, и он объяснил немецкому канцлеру о том, что Беларусь и Украина, например, не должны быть отдельными странами. По его словам, сейчас у РФ есть заботы с территориями, которые приобрела в восточной части Украины. Однако это не факт, что именно так будет. Уступать для них – это неразумная стратегия, — говорится в публикации.



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Источник: https://www.dw.com/ru/minoborony-frg-otklonilo-predlozhenie-postavit-ukraine-bolshe-oruzhija/a-62891277
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