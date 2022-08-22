В Минобороны Германии отказались увеличить поставки оружия Украине: что известно

В оборонном ведомстве Германии отказались наращивать поставки оружия для Украины. Свою позицию Минобороны страны аргументировало военными угрозами, исходящими от современной РФ, таким образом согласившись на возможное ослабление бундесвера. Об этом пишет DW.

Поставка оружия для Украины с Германии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что официальный представитель Министерства обороны Германии сообщил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага, ранее обратившихся с просьбой поставлять Украине больше оружия, и если потребуется, согласится на ослабление бундесвера. По словам представителя министерства, официальный Берлин не может пойти на подобные риски.