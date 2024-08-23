В НАТО объявили второй уровень опасности: такой угрозы для Германии еще не было

НАТО объявил самый высокий уровень опасности второго уровня – "Чарли" на своей авиабазе в Гайленкирхене, земля Северный Рейн-Вестфалия. Весь второстепенный персонал отправили домой в качестве меры предосторожности. Угрозы называются вполне высокими. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "FAZ".

НАТО. Фото: из открытых источников

Спикер авиабазы отметил, причиной стала информация разведки, указывающая на возможную угрозу.

На жаргоне НАТО уровень безопасности "Чарли" означает, что произошел инцидент или есть доказательства того, что весьма вероятна определенная форма террористического действия против Альянса.

"Это не вызывает беспокойства, а является исключительно мерой предосторожности, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать наши критически важные операции", — сказал представитель авиабазы.

Он не предоставил дополнительных подробностей об обстоятельствах, приведших к повышению уровня опасности.

Полиция подтвердила, что была задействована в реагировании.

В НАТО разместили летающую "бортовую систему раннего предупреждения и контроля" Awacs на авиабазе в Гайленкирхене. 14 переоборудованных самолетов Boeing 707 осуществляют мониторинг воздушного пространства с целью раннего выявления возможных опасностей и предупреждения альянса. Система обеспечивает классическое воздушное и морское наблюдение и используется как своеобразный летающий командный центр управления боевыми самолетами.

Система была задействована в многочисленных операциях, в частности, на Балканах и в Афганистане. После нападения России на Украину НАТО временно передислоцировала авиацию в Румынию.

Самолеты, входящие в Awacs, имеют радиус действия 9250 километров и могут находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров.

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