Военный дрон добрался до критической инфраструктуры Германии: Bild раскрыл детали

Над крупнейшим индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне пролетели неизвестные беспилотные летательные аппараты. Под подозрением – Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Дрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что полицейские участки и прокуратуру подняли по тревоге из-за вражеского объекта – вероятно, речь идет о военном беспилотнике, который может принадлежать Российской Федерации. Кроме того, в последние дни несколько беспилотников пролетали над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель.

"Несколько раз была нарушена бесполетная зона, пролетая над атомной электростанцией. Вражеский объект, предположительно, военный беспилотник, был захвачен", — говорится во внутреннем отчете полиции.

Прокуратура Фленсбурга расследует агентурную деятельность с целью саботажа. По данным журналистов, беспилотники были приписаны российским агентам. Их могли запустить с гражданских кораблей в Северном море.

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