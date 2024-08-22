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Военный дрон добрался до критической инфраструктуры Германии: Bild раскрыл детали

По данным СМИ, полиция подозревает российских агентов

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей

Над крупнейшим индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне пролетели неизвестные беспилотные летательные аппараты. Под подозрением – Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild". 

Военный дрон добрался до критической инфраструктуры Германии: Bild раскрыл детали

Дрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что полицейские участки и прокуратуру подняли по тревоге из-за вражеского объекта – вероятно, речь идет о военном беспилотнике, который может принадлежать Российской Федерации. Кроме того, в последние дни несколько беспилотников пролетали над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель.

"Несколько раз была нарушена бесполетная зона, пролетая над атомной электростанцией. Вражеский объект, предположительно, военный беспилотник, был захвачен", — говорится во внутреннем отчете полиции.

Прокуратура Фленсбурга расследует агентурную деятельность с целью саботажа. По данным журналистов, беспилотники были приписаны российским агентам. Их могли запустить с гражданских кораблей в Северном море.

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Источник: https://www.bild.de/regional/schleswig-holstein/nordsee-russen-drohnen-fliegen-ueber-industrie-gebiet-staatsschutz-ermittelt-66c6ed7c199d30434f6c25f9
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