В одной из европейских стран школьники начнут учить украинский язык как второй иностранный

С началом следующего учебного года школьники в Гессене, Германия, получат уникальную возможность изучать украинский язык. Земля Гессен станет первой в федерации, где украинский язык введут как второй иностранный. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, подчеркивая значимость этого шага как для украинской диаспоры, так и для всех студентов региона.

В Германии в школах начнут преподавать украинский язык как второй иностранный

На первом этапе в программе примут участие те школы, где уже обучается большое количество украинцев. Также к изучению украинского языка будут приглашены и студенты без украинского происхождения, что позволит укрепить межкультурные связи и понимание.

Министр образования Германии, Армин Шварц, выразил мнение, что поддержка Украины должна быть неустанной. Он заявил о важности предоставления украинским молодым людям и учителям улучшенных образовательных и профессиональных возможностей, которые в будущем помогут восстановлению страны. По его словам, в Гессене учатся приблизительно 20 тысяч украинских студентов, а работают более 300 украинских учителей.

Манфред Пенц, министр федеральных и европейских дел земли Гессен, подчеркнул, что длительная борьба Украины за свободу делает необходимым предложение украинцам возможности изучать свой язык.

"Это не просто знак солидарности с Украиной, но и способ сохранения украинской культурной идентичности," – сказал он. Министр добавил, что важно не отрезать беженцев от их корней, а наоборот, строить мосты, которые в будущем позволят им вернуться домой.

Эта инициатива является важным шагом к интеграции украинской диаспоры и поддержанию межкультурного диалога в Гессене. Внедрение украинского языка как части школьной программы не только способствует лучшему пониманию украинской культуры среди немецких студентов, но и поддерживает украинских учеников в сохранении связи с родиной в трудные времена.

Напомним, что в Германии выселяют из квартир 1700 украинских беженцев. Освободить жилье в одном из районов земли Саксония бежавших от войны обязали до июля. Квартиры должны передать искателям убежища из других стран. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild".