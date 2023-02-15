В правительстве Германии осудили медленную передачу танков Украине

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Кравцев Сергей
Вице-канцлер Роберт Хабек раскритиковал правительство Германии за затягивание отправки танков Leopard в Украину. Он заявил, что это решение было принято "немного поздно". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".
Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES
Танки Leopard 1 и Leopard 2 немецкого производства будут усиливать украинские силы после многомесячных просьб украинской власти. По словам Хабека, тяжелая военная техника отправляется в Украину "немного поздно", несмотря на давление, которое растет из-за слухов о скором новом наступлении России.
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Также Хабек высказался относительно встречи министров обороны страны НАТО в Брюсселе. Он заявил, что вопрос отправки истребителей Украине не будет даже обсуждаться.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Украине нужно еще несколько месяцев, для того, чтобы можно было говорить о старте большого контрнаступления, целью которого должно стать освобождение всех ранее захваченных россиянами территорий Украины. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал заявил министр обороны Алексей Резников.
Ранее "Комментарии" писали - Берлускони после скандальных высказываний о Зеленском сделал новое заявление об Украине.
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