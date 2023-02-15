logo

BTC/USD

22737.82

ETH/USD

1579.06

LTC/USD

97.54

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В правительстве Германии осудили медленную передачу танков Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В правительстве Германии осудили медленную передачу танков Украине

В Германии наконец-то осознали, что слишком затянули с передачей танков

сегодня, 15:48
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Вице-канцлер Роберт Хабек раскритиковал правительство Германии за затягивание отправки танков Leopard в Украину. Он заявил, что это решение было принято "немного поздно". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

В правительстве Германии осудили медленную передачу танков Украине

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

Танки Leopard 1 и Leopard 2 немецкого производства будут усиливать украинские силы после многомесячных просьб украинской власти. По словам Хабека, тяжелая военная техника отправляется в Украину "немного поздно", несмотря на давление, которое растет из-за слухов о скором новом наступлении России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Приняв решение об отправке танков, мы делаем все, что в наших силах. Немного поздно, но это сделано... все ожидают ужасного российского наступления... время не терпит", — отметил вице-канцлер.

Также Хабек высказался относительно встречи министров обороны страны НАТО в Брюсселе. Он заявил, что вопрос отправки истребителей Украине не будет даже обсуждаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — дипломатический и военный фронт: что ожидать от второй половины февраля. Эксперты в эксклюзивном интервью детально разобрались в ситуации.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украине нужно еще несколько месяцев, для того, чтобы можно было говорить о старте большого контрнаступления, целью которого должно стать освобождение всех ранее захваченных россиянами территорий Украины. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал заявил министр обороны Алексей Резников.

Ранее "Комментарии" писали - Берлускони после скандальных высказываний о Зеленском сделал новое заявление об Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-us-deeply-concerned-by-rumours-of-putin-plan-to-take-moldova-12541713?postid=5436345#liveblog-body
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!