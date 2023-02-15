В правительстве Германии осудили медленную передачу танков Украине

Вице-канцлер Роберт Хабек раскритиковал правительство Германии за затягивание отправки танков Leopard в Украину. Он заявил, что это решение было принято "немного поздно". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

Танки Leopard 1 и Leopard 2 немецкого производства будут усиливать украинские силы после многомесячных просьб украинской власти. По словам Хабека, тяжелая военная техника отправляется в Украину "немного поздно", несмотря на давление, которое растет из-за слухов о скором новом наступлении России.

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"Приняв решение об отправке танков, мы делаем все, что в наших силах. Немного поздно, но это сделано... все ожидают ужасного российского наступления... время не терпит", — отметил вице-канцлер.

Также Хабек высказался относительно встречи министров обороны страны НАТО в Брюсселе. Он заявил, что вопрос отправки истребителей Украине не будет даже обсуждаться.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Украине нужно еще несколько месяцев, для того, чтобы можно было говорить о старте большого контрнаступления, целью которого должно стать освобождение всех ранее захваченных россиянами территорий Украины. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал заявил министр обороны Алексей Резников.

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