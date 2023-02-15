Берлускони после скандальных высказываний о Зеленском сделал новое заявление об Украине

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, на которого обрушилась порция критики из-за его недавнего высказывания о президенте Владимире Зеленском, теперь заявляет, что всегда был на стороне украинского народа и поддерживал территориальную целостность Украины. Об этом, как передает портал "Комментарии", он написал на своей странице в Facebook.

Сильвио Берлускони. Фото: GETTY IMAGES

Берлускони предложил своим критикам обратить внимание на конкретные факты поддержки Италией украинского народа, когда он был при власти. Экс-премьер отметил, что тог, что сейчас Италия вместе со всеми цивилизованными странами ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, без каких-либо проблем голосуются вопросы о предоставлении помощи Украине, как финансовой, так и военной.

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"Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира", — добавил бывший глава правительства.

Берлускони также выразил надежду, что дипломатическое решение "этой очень опасной для всех нас войны" будет найдено в ближайшее время.

"Я просто предложил большой план Маршалла для восстановления Украины, как возможный дипломатический путь прекращения этого конфликта, который, повторяю, является очень опасным для всех нас", — заявил он, имея в виду свое предложение помогать Украине только с восстановлением, но не давать оружие.

Как сообщалось, Берлускони, давай оценку встрече Мелони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что, если бы он все еще был премьер-министром, он бы не разговаривал с Зеленским.

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