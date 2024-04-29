В правительстве Германии отреагировали на убийство двух украинцев

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт отреагировал на инцидент в городе Мурнау, где двух украинцев убил, вероятно, 57-летний россиянин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт. Фото из открытых источников

На брифинге Штеффен Гебештрайт прокомментировал резонансное убийство двух украинцев в Германии. Представитель федерального правительства Германии выразил большую обеспокоенность из-за ситуации.

"Понятно, что ничего подобного мы на нашей территории толеровать не можем и не будем. Украинцы, сбежавшие к нам от российской агрессивной войны, должны чувствовать себя здесь в безопасности", — сказал Гебештрайт.

Штеффен Гебештрайт в своей реакции также призвал не делать выводы, пока правоохранители проводят следствие. Однако добавил, что фактом является то, что оба украинца были убиты "русско-германским преступником".

Напомним, что МИД Украины уточнило, что погибшие оказались военными, проходившими реабилитацию в Германии. Мужчинам было 23 и 36 лет. Подозреваемый, который по информации СМИ оказался россиянином, был арестован в его квартире неподалеку от места убийства. Немецкая прокуратура считает, что преступление не связано с войной в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чиновник из Германии получил приговор по делу о сексуальных притязаниях к украинским детям в возрасте 9 и 11 лет, а также за производство детской порнографии.

Также "Комментарии" писали об убитой в Германии 27-летней украинской беженке, тело которой нашли в марте на берегу реки Рейн. Следователи указывают, что на ее теле обнаружены признаки насильственной смерти.