В правительстве Германии признались о своем страхе из-за поставок вооружения Украине

Правительство Германии отказалось от идеи поставок Украине вооружения, потому что считает, что такой шаг может привести к новому витку эскалации конфликта с РФ. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт во время общения с представителями масс-медиа.

Кристин Ламбрехт. Фото: из открытых источников

Ламбрехт пояснила, Берлин действительно выступил против того, чтобы помогать Украине в противостоянии с Россией вооружением. Германия отказалась от намерений поставлять Украине оружие, потому что опасается, что такой шаг приведет не к миру, к новому военному противостоянию. Потому Германия приняла решение о том, чтобы помогать в урегулировании конфликта в Украине иным образом, делая акцент на дипломатии.

Как пример, глава Минобороны ФРГ назвала недавно состоявшиеся переговоры советников лидеров "Нормандского формата". Берлин остается сторонником дипломатических методов решать конфликты, не прибегая в силовому методу.

Кристин Ламбрехт подтвердила информацию о том, что Украина обратилась с официальным запросом к правительству ФРГ о предоставлении в качестве помощи защитных жилетов.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о том, что Киев надеется получить от Германии 100 000 защитных жилетов и шлемов.

Читайте также на портале "Комментарии – глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение Берлина не предоставлять Украине вооружение не должно быть той причиной, которая может разъединить объединённый Запад. Анналена Бербок подчеркнула, что именно в единстве Запада главная его сила.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!