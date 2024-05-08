В РФ отреагировали на решение Германии запретить российскую символику 8 и 9 мая

Учитывая тот факт, что продолжается полномасштабная война в Украине, полиция Берлина приняла решение запретить демонстрировать российскую символику на памятных мероприятиях, которые состоятся 8 и 9 мая по случаю 79-й годовщины победы над фашизмом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает RBB24.

Россияне в Германии на День победы. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, берлинская полиция представила правила, которые распространяются на советские мемориалы в городе и его ближайших окрестностях. Соответственно, в среду и четверг на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде, а также в их непосредственной близости, запрещается вывешивать ряд символов. В частности, российские флаги, георгиевские ленты, униформу или части форменной одежды, соответствующие отличительным знакам, в том числе в "видоизмененных формах". Запрещены также марши, военные песни, символы, прославляющие вторжение РФ в Украину, в частности, буква "Z".

При этом в полиции уточнили, от этих правил освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства.

В то же время издание сообщает, что посольство России в Берлине призвало столичные власти снять запрет на размещение российских флагов и другой символики.

"Мы считаем это дискриминацией, противоречащей духу исторического примирения между народами России и Германии в послевоенный период. Мы считаем решение берлинских властей неприемлемым", — заявили в посольстве.

Стоит отметить, что полиция Берлина также объявила о запрете использовать флаг Украины на массовых мероприятиях 8 и 9 мая вблизи советских мемориалов памяти о Второй мировой войне. Запрет также относится к флагам России и другим символам.

Берлинская полиция издала указ о запрещении использования флагов Украины, России, георгиевских лент и военной униформы во время мероприятий вблизи советских мемориалов. Соответствующий указ касается российско-германского закона об уходе за военными могилами, который взяла на себя Германия в 1992 году.

Как пояснила немецкая полиция, "акт памяти и уважения этих мемориалов и монументов должен сохраняться также на фоне российско-украинской войны".



