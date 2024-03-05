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Военный Макарук: В КГБ есть на Шольца какая-то папочка

Поведение канцлера Германии Олафа Шольца напоминает самоубийство, над ним насмехается вся Европа. Об этом в интервью «Телеграфу» сказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm и сержант ВСУ Михаил Макарук

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Михаил Макарук обратил внимание на то, что, несмотря на призывы даже своих депутатов и депутатов от ультраправой партии, Олаф Шольц категорически отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus , каждый раз придумывая все новые и новые поводы.

Военный Макарук: В КГБ есть на Шольца какая-то папочка

Олаф Шольц

"И у меня складывается стойкое впечатление, что у КГБ (нынешнего ФСБ) есть на Шольца какая-то папочка",
– отметил эксперт.

По его словам, такие действия Шольца являются политическим самоубийством, и непонятно, зачем он себя так ведет. Военный не исключил, что канцлер все же одобрит поставки дальнобойных ракет Украине, поскольку над ним уже откровенно насмехаются не только граждане его страны, но и британцы с французами.

Кроме того, Макарук обратил внимание на ситуацию в Соединенных Штатах. По его словам, в последнее время, Вашингтон упорно и целенаправленно делает все для того, чтобы избавиться от статуса сверхдержавы. В этом контексте он напомнил "позорный выход" американских военных из Афганистана, работу популиста Барака Обамы, собственно, в президенство которого Россия смогла безнаказанно аннексировать украинских Крым, а также оккупировать часть территорий на Донбассе. При этом, как подчеркнул Макарук, команда президента Джо Байдена демонстрирует "абсолютную импотентность на внешней арене".

Вместе с тем военный не исключает, что Украина все же получит финансовую помощь от Вашингтона. Однако, по его словам, пока не понятно, в каком объеме и когда и какую цену Украина вынуждена будет заплатить за нее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Олаф Шольц отказывается передать Украине дальнобойные ракеты. По его словам, есть опасность, что они могут поразить какую-либо цель в Москве и таким образом втянуть Германию в войну.




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/mir/2024-03-04/5837942-ssha-impotentsiya-evropa-probudzhennya-kontrastniy-poglyad-na-pidtrimku-ukraini-z-boku-zakhodu
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