Военный разнес позицию Шольца: Пусть скажет, сколько еще женщин и детей должно погибнуть

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Ткачик Олеся
Канцлер Германии в очередной раз отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты "Таурус". По его словам, речь идет о той черте, которую он не хочет переступать на посту канцлера.
Олаф Шольц
На такое заявление отреагировал военный Кирилл Сазонов. Он поинтересовался, сколько в Украине должно еще погибнуть мирных граждан, чтобы Шольц решился "переступить черту".
По его словам, пусть Шольц не стесняется и назовет цифру.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц категорически под разными предлогами отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Он высказывал опасение, что эти ракеты могут поразить какую-то цель в Москве и тогда Берлин будет втянут в войну.
Кроме того, Шольц заявлял о том, что программировать ракеты таким образом, чтобы они выполняли свою функцию, должны немецкие военные, а значит, они должны присутствовать в Украине. При этом канцлер подчеркнул, что такой шаг также приведет к тому, что Германия будет втянута в войну России против Украины.
При этом известно, что в перехваченном россиянами разговоре немецких генералов говорится, что украинские военные могут самостоятельно запускать "Таурусы".
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