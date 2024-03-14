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Военный разнес позицию Шольца: Пусть скажет, сколько еще женщин и детей должно погибнуть

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поставку ракет Taurus Украине той чертой, которую он не хочет переступать. На это заявление жестко отреагировал военный Кирилл Сазонов

сегодня, 12:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Канцлер Германии в очередной раз отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты "Таурус". По его словам, речь идет о той черте, которую он не хочет переступать на посту канцлера.

Военный разнес позицию Шольца: Пусть скажет, сколько еще женщин и детей должно погибнуть

Олаф Шольц

На такое заявление отреагировал военный Кирилл Сазонов. Он поинтересовался, сколько в Украине должно еще погибнуть мирных граждан, чтобы Шольц решился "переступить черту".

"Для чистоты понимания. Сколько еще мирных жителей Украины, женщин, детей, мамочек с детьми должна убить Россия, чтобы он решился переступить эту, черт побери, черту? Пусть Шольц не стесняется и прямо скажет — пусть убьют еще трех детей. Или десять мирных. Или десять мирных и десять детей",
— написал в Фейсбуке Сазонов.

По его словам, пусть Шольц не стесняется и назовет цифру.

"Будем считать вместе и присылать ему доказательства в виде фотографий. Можем специальный канал в Телеге открыть — назовем "Шольцу с любовью"
, — иронизирует военный.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц категорически под разными предлогами отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Он высказывал опасение, что эти ракеты могут поразить какую-то цель в Москве и тогда Берлин будет втянут в войну.

Кроме того, Шольц заявлял о том, что программировать ракеты таким образом, чтобы они выполняли свою функцию, должны немецкие военные, а значит, они должны присутствовать в Украине. При этом канцлер подчеркнул, что такой шаг также приведет к тому, что Германия будет втянута в войну России против Украины.

При этом известно, что в перехваченном россиянами разговоре немецких генералов говорится, что украинские военные могут самостоятельно запускать "Таурусы".




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02HwEFWtKb9MgcC1EoQM8GMGvSYFkHdseC8bVvcvCc3tKu69eg4jS99bEL1SzYo9Zql
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