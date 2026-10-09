Встреча Шредера с Путиным поставила Германию на уши: Мерц не сдержал эмоций в своем заявлении

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко отреагировал на встречу бывшего главы правительства Герхарда Шрёдера с Владимиром Путиным. Особое возмущение вызвало то, что политики встретились не только, но и отметили день рождения Шредера. О реакции немецкого правительства сообщает ntv.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По словам заместителя представителя правительства Штеффена Майера, Мерц "глубоко возмущен" этим визитом. В Берлине подчеркнули, что ответственность за войну против Украины лежит на российском руководстве, а последствиями его решений становятся гибель и ранение людей, страдания гражданского населения и разделенные семьи.

На этом фоне празднование вместе с Путиным канцлер, по словам представителя правительства, считает "совершенно безнравственным".

Отдельные вопросы вызвала и организация поездки. Как сообщили в соответствующих ведомствах, Министерство иностранных дел Германии, посольство страны в Украине и Федеральное министерство внутренних дел не были предварительно информированы о визите.

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После завершения политической карьеры он поддерживал тесные контакты с российскими энергетическими компаниями, а его связи с Москвой не раз становились предметом критики в Германии, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Инцидент снова обострил дискуссию о границах допустимого для бывших чиновников и о политической ответственности за контакты с российским руководством во время войны.

В то же время, публично озвученная позиция Берлина касается прежде всего политической и моральной оценки встречи. Информации об официальных санкциях или других конкретных мерах по Шредеру в приведенном сообщении нет.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин отметил день рождения с экс-канцлером в Москве: кого в Германии поспешили обвинить в измене.



