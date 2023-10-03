«Я сделаю все для этого»: Шольц сделал новое заявление о войне в Украине

Для того, чтобы у российского диктатора Владимира Путина исчезли имперские амбиции и прекратилась война в Украине, мир должен в разы усилить давление на Россию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление канцлер Германии Олаф Шольц сделал во время обращения к гражданам ФРГ в Гамбурге. От себя канцлер отметил, что он сделает все, что в его силах, чтобы давление на путинский режим было усилено.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: "я буду продолжать пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько это обойдется жизням, в том числе, собственным. солдат", — высказался Шольц.

Он подчеркнул, война в Украине может закончиться только одним финалом, когда Киев защитит свою территориальную целостность и отстоит суверенитет.

По словам Олафа Шольца, он понимает, какие мысли сейчас у Путина. Тот с радостью взял бы карту Европы расчертил бы ее по-новому, отрезал себе те территории, которые он хочет заполучить, но так не должно быть. Ведь вся суть конфликта, который продолжается на территории Украины в том, что идет самая настоящая война, когда одна страна хочет завоевать другую.

Канцлер подчеркнул, Путина не останавливают ни потери со стороны РФ, ни катастрофические разрушения и огромные жертвы самой Украины. Его интересует только то, чтобы в учебниках по истории когда-то было написано, то это именно он увеличил размеры своего государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — история с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus закончилась нечем. Германия воздерживается от отправки в Украину высокоточного оружия из-за опасений, что они потребуют работы немецких техников на земле. Главным противником отправки Украине ракет, как и раньше выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Он панически боится, что действия Германии разозлят Москву и приведут к новому витку эскалации. Об этом пишет The Wall Street Journal.



