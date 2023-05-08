Задержан известный немецкий кардиолог: мужчину подозревают в умышленном убийстве пациентов

По подозрению в умышленном убийстве своих пациентов был задержан кардиолог известной немецкой клиники Шарите. По предварительным данным, хорошо зная о возможных летальных последствиях, 55-летний врач преднамеренно вводил огромные дозы седативных средств пациентам, из-за чего они умирали, передает издание Berliner Zeitung, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Германии.

фото тематическое, из открытых источников

По данным правоохранительных служб, вышеупомянутый кардиолог с огромным стажем работы не мог не знать, что введение в организм человека высокой дозы седативного средства, может закончиться смертью пациента. Предварительная версия следствия гласит, что в 2021 году и 2022 году доктор знаменитой немецкой клиники ввел двум своим пациентам слишком много успокоительного, вследствие чего больные, страдающие на сердечные заболевания, умирали.

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Известно, что сам кардиолог был уволен из клиники Шарите еще в августе прошлого года, однако прокуратура начала расследование в отношении врача лишь после получения соответственного письма-жалобы от медицинского персонала клиники.

Понадобилось немало времени, передают СМИ, чтобы специалисты смогли досконально изучить дело и перепроверить, действительно ли умершие пациенты скончались от передозировки седативными средствами. Причина смерти была подтверждена. Это дало основания для задержания горе-кардиолога. Сегодня, 8 мая мужчина предстанет перед Окружным судом Тиргартена.

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