Задержан известный немецкий кардиолог: мужчину подозревают в умышленном убийстве пациентов

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Vitalii Rozkariaka
По подозрению в
умышленном убийстве своих пациентов был задержан кардиолог известной немецкой
клиники Шарите. По предварительным данным, хорошо зная о возможных летальных
последствиях, 55-летний врач преднамеренно вводил огромные дозы седативных
средств пациентам, из-за чего они умирали, передает издание Berliner Zeitung, ссылаясь на пресс-службу Генеральной
прокуратуры Германии.
фото тематическое, из открытых источников
По данным
правоохранительных служб, вышеупомянутый кардиолог с огромным стажем работы не
мог не знать, что введение в организм человека высокой дозы седативного
средства, может закончиться смертью пациента. Предварительная версия следствия
гласит, что в 2021 году и 2022 году доктор знаменитой немецкой клиники ввел
двум своим пациентам слишком много успокоительного, вследствие чего больные,
страдающие на сердечные заболевания, умирали.
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Известно, что сам
кардиолог был уволен из клиники Шарите еще в августе прошлого года, однако
прокуратура начала расследование в отношении врача лишь после получения
соответственного письма-жалобы от медицинского персонала клиники.
Понадобилось
немало времени, передают СМИ, чтобы специалисты смогли досконально изучить дело
и перепроверить, действительно ли умершие пациенты скончались от передозировки
седативными средствами. Причина смерти была подтверждена. Это дало основания
для задержания горе-кардиолога. Сегодня, 8 мая мужчина предстанет перед
Окружным судом Тиргартена.
Напомним, ранее
наше издание сообщало об образовательном скандале в российской столице. Так,
одна из школ начала распространять рекламные афиши по Москве, на которых была
изображена школьница с украинским учебником в руках.
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