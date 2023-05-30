Зеленский провел разговор с Шольцем: какое усиление могут получить ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление украинского лидера в Twitter.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

"У меня был предметный телефонный разговор с канцлером Шольцем. Я поблагодарил его за реализацию мощного оборонного пакета стоимостью 3 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Лидеры стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Украины в Германию, и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, в частности ПВО.

"Мы согласовали наши позиции накануне предстоящих международных мероприятий", — подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, недавно министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии ответили на заявление Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси.

Также издание "Комментарии" сообщало – обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США, а реализация начнется в ближайшие месяцы, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он уточнил, что США "прояснили украинцам, что не поощряют" атаки за пределами украинских границ. В то же время, уверяет Миллер, Украина имеет право решать, как она хочет проводить военные операции, ведь войну начала Россия, которая и является агрессором. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что пройдет, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность задействовать F-16 в войне против России. Что можно сказать о поведении Запада в последнее время в ракурсе российско-украинской войны? Какие ожидания на обозримое будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



