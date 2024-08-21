logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Желает ли Россия идти на мирные переговоры с Украиной: заявление МИД Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Желает ли Россия идти на мирные переговоры с Украиной: заявление МИД Германии

В Германии не видят шагов России, свидетельствующих о желании Кремля идти на мирные переговоры с Украиной.

сегодня, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Согласно выводам федерального правительства Германии Россия не демонстрирует желание вести мирные переговоры с Украиной об окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Германии.

Желает ли Россия идти на мирные переговоры с Украиной: заявление МИД Германии

В Германии не видят шагов России по мирным переговорам. Фото из открытых источников

Спикер МИД Германии заявил, что Россия вместо начала переговоров с Украиной об окончании войны и установлении справедливого мира требует от Киева отдать свои территории, которые российские военные даже полностью не контролируют.

"Россия не желает вести переговоры", — утвердительно сказал спикер МИД Германии и добавил, что Россия способна остановить войну в любой момент.

Немецкий дипломат также отреагировал на усиленные призывы в ряде регионов, где требуют прекратить поставки оружия Украине и разрешать конфликт через дипломатию. По его словам, Украина нуждается в соответствующем оружии для защиты от агрессии страны, которая нарушает международное право.

Дипломат подчеркнул, что этим обстоятельством пренебрегают, когда речь идет о призывах к немедленным переговорам, и это также показывает, насколько ошибочны некоторые предположения во внутренних политических дебатах.

Отметим, что в Германии премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер неоднократно призывал сократить военную помощь Украине. А популистские пророссийские политические партии "Альтернатива для Германии" и "Альянс Сары Вагенкнехт" выступают против поставок оружия в Украину, предлагая немедленные переговоры между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии объяснили, почему восточная часть страны поддерживает переговоры с Путиным.

Также "Комментарии" писали о "подруге Путина" Саре Вагенкнехт, которая требует от Шольца позвонить по телефону Зеленскому и запретить использовать немецкое оружие в боях в Курской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zeit.de/politik/2024-08/russland-deutschland-bundesregierung-verhandlungsbereitschaft-krieg
Теги:

Новости

Все новости