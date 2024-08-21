Согласно выводам федерального правительства Германии Россия не демонстрирует желание вести мирные переговоры с Украиной об окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Германии.



В Германии не видят шагов России по мирным переговорам. Фото из открытых источников

Спикер МИД Германии заявил, что Россия вместо начала переговоров с Украиной об окончании войны и установлении справедливого мира требует от Киева отдать свои территории, которые российские военные даже полностью не контролируют.

"Россия не желает вести переговоры", — утвердительно сказал спикер МИД Германии и добавил, что Россия способна остановить войну в любой момент.

Немецкий дипломат также отреагировал на усиленные призывы в ряде регионов, где требуют прекратить поставки оружия Украине и разрешать конфликт через дипломатию. По его словам, Украина нуждается в соответствующем оружии для защиты от агрессии страны, которая нарушает международное право.

Дипломат подчеркнул, что этим обстоятельством пренебрегают, когда речь идет о призывах к немедленным переговорам, и это также показывает, насколько ошибочны некоторые предположения во внутренних политических дебатах.

Отметим, что в Германии премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер неоднократно призывал сократить военную помощь Украине. А популистские пророссийские политические партии "Альтернатива для Германии" и "Альянс Сары Вагенкнехт" выступают против поставок оружия в Украину, предлагая немедленные переговоры между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии объяснили, почему восточная часть страны поддерживает переговоры с Путиным.



Также "Комментарии" писали о "подруге Путина" Саре Вагенкнехт, которая требует от Шольца позвонить по телефону Зеленскому и запретить использовать немецкое оружие в боях в Курской области.