Жена немецкого эксканцлера призналась, что молилась во время его встречи с Путиным

Жена экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, побывавшего в марте 2022 года в Москве, чтобы встретиться с российским президентом Путиным, сообщила, о чем молилась, оставшись наедине в номере гостиницы.

Со-Йон Шредер-Ким с мужем (фото из открытых источников)

Об этом шла речь в документальной ленте, которую показали немецкие телеканалы ARD и NDR накануне 80-летнего юбилея эксканцлера. информирует издание Bild.

В фильме обнародован эпизод, когда представители украинской власти обратились к Герхарду Шредеру, чтобы он выступил переговорщиком с российским президентом Владимиром Путиным, начавшим вооруженное вторжение против Украины.

9 марта 2022 года Шредер со своей женой Со-Йон Шредер-Ким на бизнес-джете вылетели в Стамбул, где встречался с представителем Украины Рустемом Умеровым. Он озвучил ему условия, на которые соглашался Киев. Со-Йон Шредер-Ким вела протокол тех переговоров.

После этого супруги полетели в Москву. Пара не координировала свои действия с германскими властями. В преддверии встречи с Путиным Шредер сдал тест на коронавирус, а его жена осталась в отеле.

“Я была одна в номере гостиницы “Балчуг Кемпински” в Москве. А мой муж пошел на разговор с Путиным. Это был момент, когда можно было надеяться, что наступит мир. А мой собственный муж пошел говорить тет-а-тет. Я христианка, поэтому мне пришлось обратиться к Богу", — вспомнила события того жена Шредера.

Однако, эти переговоры тогда так и не смогли остановить войну РФ против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Германии обратились к другу Путину Шредеру с призывом. Министр здравоохранения Германии, член Социал-демократической партии (СДПГ) Карл Лаутербах призвал экс-канцлера Герхарда Шредера покинуть партию из-за близости к лидеру РФ Владимиру Путину.