Жуткое убийство с участием малолетнего украинца: озвучены шокирующие детали

Земельный суд Эссена вынес приговор 16-летнему украинцу из города Дорстен, приговорив его к десяти годам заключения за двойное убийство, сообщает Spiegel в понедельник, 9 марта. Подросток был признан виновным в убийстве 32-летней женщины из Украины и ее дочери. Из-за несовершеннолетнего возраста обвиняемого процесс проходил в закрытом режиме, и общественность не имела доступа к деталям слушаний.

Фото: из открытых источников

По данным суда, молодой человек признался, что в июне прошлого года жестоко избил женщину и ее малолетнего ребенка руками и ногами на лесной дороге в Дорстене. Тела жертв были обнаружены прохожими и полицией: тело матери было полураздетым, а мёртвый младенец лежал неподалеку в кустах. Обе жертвы получили тяжелые травмы головы, что свидетельствует о чрезвычайной жестокости преступления.

Сотрудники суда сообщили, что перед совершением нападения между женщиной и подростком произошел половой контакт. Однако точную мотивацию юноши установить не удалось — почему он прибег к насилию после контакта остается невыясненным.

По информации Spiegel, на следующий день после преступления подросток вернулся на место происшествия и добровольно сдался полиции, продолжавшей патрулировать территорию. Суд назначил отбывание наказания в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

