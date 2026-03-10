Моторошне вбивство за участі малолітнього українця: озвучено шокуючі деталі

Земельний суд Ессена виніс вирок 16-річному українцю з міста Дорстен, засудивши його до десяти років ув’язнення за подвійне вбивство, повідомляє Spiegel у понеділок, 9 березня. Підліток був визнаний винним у вбивстві 32-річної жінки з України та її однорічної доньки. Через неповнолітній вік обвинуваченого процес проходив у закритому режимі, і громадськість не мала доступу до деталей слухань.

Фото: з відкритих джерел

За даними суду, юнак зізнався, що в червні минулого року жорстоко побив жінку та її малолітню дитину руками та ногами на лісовій дорозі в Дорстені. Тіла жертв були виявлені перехожими та поліцією: тіло матері було напівроздягнене, а мертве немовля лежало неподалік у кущах. Обидві жертви отримали тяжкі травми голови, що свідчить про надзвичайну жорстокість злочину.

Співробітники суду повідомили, що перед скоєнням нападу між жінкою та підлітком стався статевий контакт. Однак точну мотивацію юнака встановити не вдалося — чому він вдався до насильства після контакту залишається нез’ясованим.

За інформацією Spiegel, наступного дня після злочину підліток повернувся на місце події та добровільно здався поліції, яка продовжувала патрулювати територію. Суд призначив відбування покарання у виправній установі для неповнолітніх. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

