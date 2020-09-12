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Главная Новости Мир Великобритания Без лишних церемоний: как учителя обращаются к маленьким членам королевской семьи
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Без лишних церемоний: как учителя обращаются к маленьким членам королевской семьи

Принц Джордж и принцесса Шарлотта не пользуются какими-либо привилегиями в стенах учебного заведения

сегодня, 18:54
Автор:

Павел Зинченко

Принц Джордж и принцесса Шарлотта, маленькие члены королевской семьи, сейчас учатся в 3 и 1 классе соответственно в школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона. Хотя они - два самых известных ребенка в мире, в школе их не называют королевскими титулами. Об этом сообщает Hello!

Без лишних церемоний: как учителя обращаются к маленьким членам королевской семьи

Брат и сестра известны своим школьным друзьям просто как Джордж Кембридж и Шарлотта Кембридж, в знак уважения к титулам своих родителей. Так было и с принцем Уильямом и принцем Гарри, которых в школе называли Уэльскими из-за титула их отца принца Чарльза.

Члены королевской семьи традиционно не используют фамилии; в глазах общественности они просто известны по имени и Его или Ее Королевскому Высочеству. Они также могут быть известны по названию своего дома, например, Виндзор, которое может отличаться от их фамилии, например, Маунтбеттен-Виндзор.

В заявлении, сделанном королевой в Тайном совете в 1960 году, говорилось, что потомки монарха по мужской линии без королевских титулов должны носить имя Маунтбеттен-Виндзор. Когда в мае 2019 года родился первый ребенок герцога и герцогини Сассекских Арчи, Гарри и Меган решили не давать своему сыну титул, и поэтому он носит фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Как сообщало издание "Комментарии", Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза.


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