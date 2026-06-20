Без разрешения США: Британия готовит для Украины новое дальнобойное оружие

Великобритания ускоряет разработку нового поколения дальнобойного вооружения для Украины, которое сможет поражать цели на расстоянии свыше 500 километров и при этом не будет зависеть от американских компонентов или технологий.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, британское Министерство обороны реализует программу Brakestop, стартовавшую в конце 2024 года. Ее главная цель – максимально быстро создать относительно недорогие ракеты большой дальности, которые смогут усилить возможности украинской армии уже в ближайшей перспективе.

В проекте участвуют сразу несколько британских компаний, включая MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace. В ближайшие месяцы их разработки должны пройти серию испытаний как на территории Великобритании, так и в Украине. Если результаты окажутся успешными, первые поставки могут начаться уже в течение года.

По данным издания, новые ракеты будут уступать известным Storm Shadow по точности и мощности, однако их ключевым преимуществом станет стоимость. Ожидается, что цена одного изделия окажется примерно вдвое ниже по сравнению с существующими аналогами.

Особое значение проекту придает его полная независимость от США. Новые системы не будут использовать американские комплектующие или разведывательные данные, что позволит Лондону самостоятельно принимать решения относительно их производства и возможных поставок.

Согласно требованиям британского правительства, ракеты должны нести боевую часть массой не менее 225 килограммов и поражать объекты на дистанции более 500 километров. Предварительная стоимость одной единицы вооружения оценивается примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов без учета боеголовки.

Источники Bloomberg также утверждают, что компании-разработчики готовы быстро нарастить производство. После получения контракта они смогут выпускать не менее 40 ракет ежемесячно уже через несколько месяцев.

Если программа будет реализована в заявленные сроки, Украина может получить новый инструмент для нанесения ударов по удаленным военным объектам, а Великобритания – еще сильнее укрепить свою роль одного из ключевых оборонных партнеров Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве заговорили о новом повороте: Лавров намекнул на изменение позиции Трампа по Украине.