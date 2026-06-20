Без дозволу США: Британія готує для України нову далекобійну зброю

Великобританія прискорює розробку нового покоління далекобійного озброєння для України, яке зможе вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів і не залежатиме від американських компонентів або технологій.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, британське Міністерство оборони реалізує програму Brakestop, яка стартувала наприкінці 2024 року. Її головна мета – максимально швидко створити відносно недорогі ракети великої дальності, які зможуть посилити можливості української армії вже у найближчій перспективі.

У проекті беруть участь одразу кілька британських компаній, включаючи MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace. Найближчими місяцями їх розробки мають пройти серію випробувань як на території Великобританії, так і в Україні. Якщо результати будуть успішними, перші поставки можуть розпочатися вже протягом року.

За даними видання, нові ракети поступатимуться відомим Storm Shadow за точністю та потужністю, проте їхньою ключовою перевагою стане вартість. Очікується, що ціна одного виробу виявиться приблизно вдвічі нижчою, ніж існуючі аналоги.

Особливого значення проекту надає його повна незалежність від США. Нові системи не будуть використовувати американські комплектуючі або розвідувальні дані, що дозволить Лондону самостійно приймати рішення щодо їх виробництва та можливих постачань.

Згідно з вимогами британського уряду, ракети мають нести бойову частину масою не менше 225 кілограмів та вражати об'єкти на дистанції понад 500 кілометрів. Попередня вартість однієї одиниці озброєння оцінюється приблизно 400 тисяч фунтів стерлінгів без урахування боєголовки.

Джерела Bloomberg також стверджують, що компанії-розробники готові швидко наростити виробництво. Після отримання контракту вони зможуть випускати щонайменше 40 ракет щомісяця вже за кілька місяців.

Якщо програма буде реалізована в заявлені терміни, Україна може отримати новий інструмент для завдання ударів по віддалених військових об'єктах, а Великобританія – ще сильніше зміцнити свою роль одного з ключових оборонних партнерів Києва.

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