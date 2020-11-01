Без стен и потолка: в Великобритании открыли странный «отель»

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Светлана Шкурупий
Два парня-ютубера из Великобритании разместили на Airbnb объявление, представив странный номер в своем "отеле". Ребята отметили, что в нем есть все для комфортного отдыха: свежий воздух, доступ к природе и тишина. Об этом сообщает издание The Independent.
За основу они взяли отель Null Stern в Швейцарии, который еще называют "ноль звезд". Он радикально отличается от всех фешенебельных курортов, потому что в нем минимум удобств. Однако, в этом и была все своеобразная экзотика отеля.
Ютуберы решили сделать все еще гораздо проще. Они нашли все необходимое для своего "номера": матрас, подушки, одеяло, одну тумбочку, лампу и два бокала вина. И оставили все это посреди поля.
Ребята отметили, что такой отдых подойдет для тех, кто любит природу и свежий воздух. Они не предполагали, что кто-то захочет остаться в их "номере", но потенциальных клиентов оказалось много.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Мексике туристам предлагают заночевать в номере, напоминающем пивную бочку, где есть все условия для комфортного проживания.
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