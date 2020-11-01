Без стен и потолка: в Великобритании открыли странный «отель»

Два парня-ютубера из Великобритании разместили на Airbnb объявление, представив странный номер в своем "отеле". Ребята отметили, что в нем есть все для комфортного отдыха: свежий воздух, доступ к природе и тишина. Об этом сообщает издание The Independent.

За основу они взяли отель Null Stern в Швейцарии, который еще называют "ноль звезд". Он радикально отличается от всех фешенебельных курортов, потому что в нем минимум удобств. Однако, в этом и была все своеобразная экзотика отеля.

Ютуберы решили сделать все еще гораздо проще. Они нашли все необходимое для своего "номера": матрас, подушки, одеяло, одну тумбочку, лампу и два бокала вина. И оставили все это посреди поля.

Ребята отметили, что такой отдых подойдет для тех, кто любит природу и свежий воздух. Они не предполагали, что кто-то захочет остаться в их "номере", но потенциальных клиентов оказалось много.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Мексике туристам предлагают заночевать в номере, напоминающем пивную бочку, где есть все условия для комфортного проживания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!