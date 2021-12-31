Биг-Бен запустят в новогоднюю ночь после четырех лет молчания

Биг-Бен показывает время в столице Великобритании с 1859 года. В августе 2017 года он был закрыт на реставрацию. И вот недавно стало известно, что визитку Лондона будут запускать именно сегодня, 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает CNN.

В Великобритании запускают Биг-Бен. Фото из открытых источников

"Взять в свои руки каждую гайку и болт – это огромная привилегия. Это будет достаточно эмоционально, когда все закончится – будет печаль, что проект закончился, но счастье, что мы его вернули, и все снова заработает", – сказал в заявлении Ян Вестворт, один из членов парламентской команды механиков.

Реставрация Биг-Бена стала вынужденным шагом четыре года назад. Это самый масштабный его ремонт в истории. А часы, к слову, действуют в башне Елизаветы в лондонском здании парламента с 1859 года. Стоимость реконструкции стоила 107 миллионов долларов. Специалисты очистили циферблат, механизм курантов и около тысячи других деталей. К тому же механики обнаружили повреждения, которые часы получил еще при бомбежках во время Второй мировой войны. Поэтому ремонт затянулся во времени и стал дороже. Несмотря на это, реставрацию удалось завершить в 2021 году.Сегодня, 31 декабря 2021 года, часы торжественно зазвонят и известят время в полдень, в 16:00, в 21:00, в 22:00, в 22:00, в 23:00 и, конечно же, в новогоднюю ночь.

Конечно, заранее уже было проведено несколько репетиций, чтобы убедиться, что все работает в совершенстве. Некоторые жители Лондона даже могли быть свидетелями этих запусков в предыдущие два дня — 29 и 30 декабря.

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