Ближайшая страна-союзник отказывает украинским беженцам и советует детям одеть наушники от взрывов

Украинские семьи, которым отказали в предоставлении убежища в Великобритании, получают рекомендации переехать в "безопасные" регионы Украины – несмотря на продолжающуюся войну. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пострадавших заявителей.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, в письмах с отказами британское МВД советует переселяться в западные области или Киев. При этом сами семьи подчеркивают: даже эти территории регулярно подвергаются ракетным и дронным ударам. Некоторые заявители также получили советы использовать для детей наушники с шумоподавлением и оборудовать звукоизолированные комнаты, чтобы снизить последствия панических атак из-за взрывов.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году около 310 тысяч украинцев прибыли в Соединенное Королевство по специальным визовым схемам, включая программу "Жилище для Украины". Она продлена до сентября 2028 года, однако четкого механизма постоянного статуса для большинства беженцев не предусмотрено. На этом фоне число отказов в убежище заметно выросло по сравнению с предыдущими годами.

Семьи обращают внимание и на позицию УВКБ ООН, которое заявляло, что ни одну часть Украины нельзя считать полностью безопасной.

Депутат от Либеральных демократов Джон Милн обвинил власти в том, что они "вытягивают ковер из-под ног" украинцев, уже наладивших жизнь в стране, и призвал главу МВД Шабана Махмуд создать понятный путь к урегулированию их статуса. В правительстве настаивают: поддержка продолжается, а действующие программы остаются открытыми.

